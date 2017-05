Bledež tako zelo častijo, da ima svoj praznik

Domačije so odprle vrata in ponujale dobrote iz blitve. Foto Janez Mužič

Tam ob morju in po istrskih gmajnah te dni poleg divjih špargljev, blušča in drugih užitnih rastlin na vrtovih ter njivah lepo uspeva tudi bledež. Kaj je to, vedo predvsem Istrani, drugi pa o tej rastlini, dokler ne izvemo, da gre za blitvo, le ugibamo. Uspeva vse leto in včasih se je z njo poleg oljkarstva, vinogradništva, sadjarstva in gojenja vrtnin preživljalo še zlasti veliko gospodinjstev okoli Padne.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«