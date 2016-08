Bine Volčič: črni rezanci s sipo in poletno zelenjavo

V začetku poletja je Bine Volčič uresničil svoje sanje. V središču Ljubljane, v Gosposki ulici, je ob nepogrešljivi pomoči žene Katarine odprl Bistro Monstera. V prvih dveh mesecih se je bistro, v katerem strežejo zajtrke in kosila, po dogovoru pa pripravijo tudi nekoliko bolj obsežne večerne kulinarične dogodivščine, že lepo uveljavil. Stavijo na sveže sestavine, preprostost in drugačnost. Ker smo si na krožniku zaželeli vse našteto, smo te dni, ko gredo počitnice že h koncu, enega najbolj znanega slovenskega kuharja z malih zaslonov prosili, naj za Okuse pripravi jed, ki nam bo podaljšala prijetne spomine na morje in poletje. Pripravil je črne rezance, dodal sipo in poletno zelenjavo ter vse skupaj začinil s svežino peteršilja.

Za 4 osebe:



Testo za raviole

100 g ostre moke

3 rumenjaki

1 žlica sipinega črnila

Vse sestavine dobro zgnetemo skupaj, da dobimo čvrsto testo. Zavijemo ga v plastično folijo in ga pustimo počivat na hladnem vsaj 2 uri. Nato s strojčkom za testenine pripravimo poljubno široke rezance debeline 2 mm.



Sipini rezanci

100 g sipe

0,5 limone

oljčno olje

sol

poper

Sipo očistimo in ji odstranimo mrene. Položimo jo v vakuum vrečko in prilijemo malenkost oljčnega olja. Zavakuumiramo in kuhamo v vodni kopeli 25 minut pri 65 stopinjah. Kuhano sipo ohladimo in zamrznemo. Narežemo jo na tanke rezance s salamoreznico. Sipine rezance začinimo z emulzijo limonovega soka in oljčnega olja, na koncu še solimo in popramo po okusu.



Peteršiljeva omaka

200 ml ribje osnove

20 g peteršiljevih listov

2 stroka česna

sojin lecitin

Peteršilj na hitro blanširamo v ribji osnovi, dodamo strt česen in vse skupaj dobro zmešamo. Dodamo noževo konico sojinega lecitina in s paličnim mešalnikom omako spenimo.



Poletna zelenjava

0,5 rumene bučke

0,5 zelene bučke

0,5 rdeče paprike

sol

poper

Vso zelenjavo narežemo na rezance in jo na hitro opečemo na vročem oljčnem olju. Solimo in popramo.



Za serviranje skuhanim črnim rezancem primešamo sipine rezance in poletno zelenjavo ter dodamo peteršiljevo omako. Pokapamo s kakovostnim oljčnim oljem in poletna jed je pripravljena.