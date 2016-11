Belgijsko pivo izgublja primat

Belgija že od nekdaj slovi po svojem pivu, a Thomas Costenoble, organizator mednarodnega tekmovanja Brussels Beer Challenge, ki letos poteka že petič, se boji, da je njen primat ogrožen. Na tekmovanju se bo letos pomerilo 1250 vrst piva iz 36 držav, pokušalo pa jih bo 80 sodnikov. A belgijski pivovarji se zavedajo, da njihovo večstoletno prevlado, kar se tiče kakovosti piva, ogrožajo mlade in razmeroma mlade tuje pivovarne, ki si drznejo odstopati od tradicije.



»Belgija je še vedno referenca,« pravi Costenoble, a dodaja, da v določenih kategorijah belgijsko pivo nima več zagotovljene zmage. Lani je najvišjo nagrado tekmovanja prejela ipa (india pale ale) iz ameriškega Seattla – to je bilo prvič, da je glavno nagrado prejelo pivo, ki ni bilo belgijsko. Belgija se v Bruslju predstavlja z 240 vrstami, a s po 210 so ji za petami ZDA – in Italija, ki v širši javnosti sicer bolj slovi po svojem vinu.



Kraft revolucija se širi



Po svetu se pivski trg čedalje bolj odpira malim kraft ali butičnim pivovarnam, ki se osredotočajo na kakovost, in ne na količino. V Belgiji se je število tovrstnih pivovarn v obdobju 2009–2015 povečalo s 127 na 199, enake smernice pa so tudi drugod. V ZDA je število kraft pivovarn v istem obdobju dobesedno eksplodiralo, in sicer s 1596 na 4225, na Nizozemskem se je več kot potrojilo, s 117 na 401, v Italiji je naraslo z 256 na 914, v Franciji (s 332 na 663) in Britaniji (s 745 na 1424) pa se je podvojilo.

»ZDA in Britanija brez dvoma vodita na področju pivskih inovacij, ki so res vrhunske,« pravi Melissa Cole, britanska pivologinja, ki je članica žirije na bruseljskem tekmovanju že od vsega začetka. »Francija in Italija še nista na tako visoki ravni, še vedno pa je veliko vrst piva, ki niso varjene ali stekleničene pravilno.«

Velik razpon vrst – od kislih lambicov do sadnih kriekov in od temnih samostanskih alov do svetlih ležakov – belgijskim pivovarjem še daje nekaj prednosti pred drugimi, a tudi oni morajo ustvarjati nekaj novega, je prepričana Melissa Cole. »Belgija bo vedno edinstvena. Še pred kratkim je imela prav nasproten problem kot druge države: njeno pivo je bilo tehnično izvrstno, a je malce zaostalo, kar se tiče inovacij. Vesela sem, da se to spreminja.« Tudi stare pivovarne, kot sta Cantillon in Lindemans, so postale bolj dinamične predvsem zaradi novejših pivovarn, kot je Brasserie de la Senne.



Tudi Belgijci so sprejeli ipo, trenutno najbolj cenjena in modna vrsta piva na svetu, pri kateri je poudarjen svež in manj sladek okus. »To je zelo hmeljno pivo, kar je prava mora za starejše pivce in industrijo,« pravi italijanski pivski somelje Lorenzo Dabove. Njegova domovina je ena najbolj dinamičnih na področju piva, potem ko je sredi devetdesetih postala del pivske revolucije; nekatere male italijanske pivovarne zdaj izvozijo do 70 odstotkov vsega piva. Rezultati bruseljskega pivskega izziva bodo znani 21. novembra.