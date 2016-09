Barba Danilo, Rovinj

V kampu so pica in čevapčiči obvezna oprema dopustnikov, iz konobe tik ob vhodu v majhen kamp Ulika Rovinj pa so jih izgnali in to oznanili tudi z napisom. Barba Danilo je izpregel, vajeti je prevzel sin Sandi, a v konobi, ki je dizajnersko urejen lokal s cvetočim vrtom in mizami ob bazenu, so njegovi nasveti še vedno dobrodošli.



Barely legal, komaj polnoleten, je vinar Ivica Matošević dal ime svojemu penečemu se vinu iz chardonnaya in malvazije. Prvi ima na etiketi številko 18, zanj so grozdje trgali leta 2012, ko je vinska klet praznovala polnoletnost. Pili smo številko 19, za katero so grozdje ubrali leta 2013. Osvežilno, elegantno in harmonično vino s sadnimi oziroma citrusnimi aromami in mandljevim cvetom odslikava Matoševićevo življenjsko radost, strast in zvedavost, ki ga nenehno ženejo naprej.



Na mizo so postavili več vrst oljčnega olja, a najbolj nas je zanimala rošinjola iz istoimenske avtohtone rovinjske sorte. Ker je blažja od belice, se odlično ujame z mediteranskimi jedmi. Začeli smo z musom dimljene orade, recept zanj pa je v konobi skrbno varovana skrivnost. Če gre verjeti natakarjevi zgodbi, ga je poskušal odkriti marsikateri rovinjski gostinec, a ni uspelo še nikomur. Lahkoten in zračen, da smo lebdeli nad mizo, medtem ko so nas marinirani sardoni na sladkasti čebulni marmeladi in kozice na polenti s tapenado iz sušenega paradižnika z močnimi okusi in rahlo pikantni tartar iz vrhunskega tuna spet prikovali na stol. Matoševićeva malvazija alba, 2015, je s svežino, sadnostjo in herbalnostjo odlično podprla hladne predjedi.

Vrsta ponudbe: gostilna hrana, vino: 9

postrežba: 9

cena/kakovost: 9

vtis skupaj: 9

Topla sipa, na debelo narezana, začinjena z balzamičnim kisom, je res nekaj posebnega. Z ravno prav odmerjeno rukolo so ji dodali grenkobo, preveč velikodušno pa so nastrgali parmezan, saj je na trenutke čisto prekril okus sipe. Tris kapesant, eno so popekli na žaru brez dodatkov, drugi dve pa so pripravili s črnim tartufom in ovčjim sirom, je presenetil s prepoznavnostjo in pristnostjo okusov. V kozarec so nam natočili najboljši chardonnay Vinistre iz puljske kleti Medea, 2015: polnega okusa, velikega telesa in prepoznavne mlečnosti. Navdušila nas je tudi Matoševićeva grimalda, 2012, sestavljena iz chardonnaya in malvazije, saj ji je prav ta dodala svežino oziroma vetrič v kozarcu.



Ko so nam natočili Meneghettijev merlot, 2015, so nas obdale čudovite arome jagodičevja, zrele amarene, črnega popra in čokolade. V ustih zreli, mehki tanini, elegantno in bogato vino pa pusti dolg sadni pookus. Da bi se razlikovali od drugih, v konobi pripravijo jadranski ligenj na pikantno. Za ljubitelje začinjenih jedi nebesa, nam pa so preostre začimbe povsem omrtvile jezik. Je pa parmezan končno odigral svojo vlogo, saj je blažil pikantnost. Ker so nam čez čas še vedno žarela ušesa, je del omizja vrtel v rokah vinski kozarec, drugi del pa si je hladil jezik v domačem sladoledu z rožmarinom in popečenimi breskvami.



Barba Danilo je ena najboljših rovinjskih restavracij, postavil je nove standarde tako v ponudbi kot tudi prezentaciji jedi. Prenekateremu gostu, razočaranemu zaradi turističnih nategov, je spet povrnil zaupanje v gurmansko Istro.

Dobro je vedeti