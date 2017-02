Bar in restavracija Špica, Bled

Chilli se po devetih letih poslavlja z Bleda, prihaja Špica! Olimpijec Jani Klemenčič začenja novo poglavje z novo ponudbo in podobo lokala, blagovna znamka Chilli pa se je preselila na Jesenice k novemu lastniku. V Klemenčičevem lokalu bodo sicer še vedno ponujali nekaj mehiških krožnikov, nov jedilni list, ki ga še kreirajo, pa bo veliko bolj temeljil na lokalni, jezersko obarvani ponudbi. Ujeli smo jih ravno v času prenove, a kljub temu dobro jedli.



In zakaj prav Špica? Klemenčič si želi postati promotor dobre lokalne hrane in biti pri tem v samem vrhu. Po vrhovih je posegal že kot olimpijec, in ker je kar 20 let veslal kot špica, kot se reče v veslaškem žargonu, se je ime lokala ponudilo kot na dlani. Lokal je prijetno opremljen, vesla in čolna so že dobili svoje mesto, vsak čas se bodo na zidovih zasvetile medalje. Ker je Klemenčič sommelier druge stopnje, Špica ponuja odlična vina, imajo več kot 50 vrst piva in v novem jedilnem listu bodo hrano spajali tudi s pivom. Tudi peč za kruh bodo nabavili in ga pekli sami. Ker imajo še veliko idej, jih bomo zagotovo spet obiskali, sploh ko bo toplejše in bomo s terase lahko uživali ob pogledu na jezero.



Začeli smo z mehko viljamovko, ki v ustih ni prav nič ugriznila, ampak pustila prijeten okus po hruški. V boju proti zlim virusom smo nadaljevali s smrek'co in macesnom iz nabora več kot 40 vrst žganjic in likerjev, pod katere se podpisuje žganjarna Krucefix.

Mehiške predjedi so nas navdušile, hrustljavi piščančji fingersi so bili sočni, prav nič mastni. Čeprav piščančje prsi niso najljubša jed enega naših ocenjevalcev, je te pojedel brez pripomb. Tudi takitosi, v tortiljo posebej zavijejo piščanca in zelenjavo ter ocvrejo, so prijetno hrustali pod zobmi, čebulni obročki pa so bili prijetno sladkasti. V kozarec so nam natočili sivi pinot, 2016, s posestva Tilia. Sivi pinot je bogato vino, a za tako svež letnik je presenetila lepa aromatika hruške, rumene slive, sveže fige, melone, začutili smo cvetno-sadne note in mineralnost. Usta je prala zelo lepa svežina, ki je v sozvočju z alkoholom in sadno aromatiko. Izjemno prijetno, harmonično vino.



Fermentirano postrv iz ribogojnice Zupan z Nomenja so postregli s smetanovim hrenom in humusom. Mila svežina sivega pinota se je lepo ujela s tem krožnikom, konkretni postrvi je vino prineslo sadnost in svežino. Humus z limono in oljčnim oljem je bil za naš okus nekoliko prekisel, saj se je izgubila mlečnost čičerke.

*vrsta ponudbe: restavracija

hrana, vino: 8

postrežba: 8

cena/kakovost: 8

vtis skupaj: 8

Pletnarjev narezek z odličnimi siri s kmetije Pustotnik je bil okusen in lep na pogled, popestrile so ga klešče za trenje celih orehov, za naš okus pa je bila zmagovalka aromatična goveja salama, ki nam je s polnim okusom napolnila usta. Poplaknili smo jo s sivim pinotom in presenetilo nas je, da ima tako mlado vino toliko telesa in kompleksnosti, da je z lahkoto pospremilo tri povsem različne krožnike.



File postrvi so postregli z res dobro, mlečno in sočno rižoto z zelenjavo. Pripravili so jo iz riža, ki se uporablja za rižote, in jo lepo skuhali na zob. Tudi zelenjava je bila le kanček termično obdelana, da je ostala čvrsta. File postrvi je bil sočen, na zunaj hrustljavo zapečen, poln in čist okus postrvi pa je zapeljeval k naslednjemu grižljaju.



Suho zoren ramstek na žaru je bil uležan in prijetno začinjen. Ko smo ga prerezali, se je pokazala sočna roza sredica prvovrstnega mesa. Postregli so ga z zelenjavo na žaru in praženim krompirjem, pripravljenim z zaseko. Idealno za ljubitelje močnih okusov. Ko se je še bagueri merlot iz kleti Brda po nekaj minutah nadihal v kozarcu, smo uživali v aromah črne češnje, višnje, suhe slive, slivove marmelade, griote, črnega popra, vanilje in čokolade. V ustih mehko, zaokroženo vino, tanini so mehki, zreli, zaokroženi, poookus pa dolg.



Za sladki finale smo naročili ledeni burger, prelit s čokolado: biskvit iz beljakov, sadje in sladoled. Ne presladka in z lepo svežino je sladica v ustih pustila lep vtis.



Špica je svež vetrič v mozaiku blejske gostinske ponudbe, njena zasnova pa je takšna, da bo z lahkoto koketirala tudi z zahtevnejšimi gosti in si utrla pot v – špico.



