Avokado je car

Da je avokado iz zelenega ploda zrasel v pravi pravcati trend, ni treba posebej poudarjati. Najprej je bil avokado toast, potem so svojih pet minut dočakale slastne pene, ki se jim je res težko upreti, sledile so še druge zdrave sladice, v zadnjih tednih pa se po svetu odpirajo številni bari, v katerih ponudba temelji izključno na avokadu.



Takega so nedavno odprli v Amsterdamu, kar se je izkazalo kot odlična poteza, tovrstni bar je tudi v ZDA, v newyorškem Brooklynu. In medtem ko Nizozemska in ZDA razpravljata, kdo je imel prvega, tovrstni bari rastejo kot gobe po dežju tudi drugod, zdaj jih napovedujejo v Angliji.



No, ne glede na to, kje je, je jasno eno: car je avokado, ta je osnova jedi, ki jih pripravljajo, po želji z različnimi dodatki. V amsterdamskem baru z imenom The Avocado Show lahko denimo poskusite avokadov burger, polnjeni avokado, mesne in zelenjavne jedi s tem sadežem in še mnogo več. Prav vse jedi so, kot pritiče sleherni gostilni, postrežene z izjemno pozornostjo, sleherni krožnik je videti izjemno, zato ne preseneča, da je dolga vrsta onih, ki bi radi jedli v novoodprti atrakciji. Tako je v Amsterdamu in nič drugače ni v Brooklynu, tam trdijo, da so oni prvi odprli restavracijo, Avocaderia se imenuje, v kateri se vse vrti okoli avokada. Tudi v ameriški gostilni strežejo samo jedi iz avokada, gostje lahko izbirajo med različnimi variantami zelenih sendvičev in, kot pravijo sami, zdravim fast foodom, torej zdravo hitro pripravljeno hrano. Tudi na Otoku nestrpno čakajo na tamkajšnji prvi avokado bar, ki ga bodo, pričakovano, odprli v Londonu. Italijanski ulični prodajalec Belli Freschi se je odločil za bolj zdravo, poletno različico hitro pripravljene hrane, ki jo bodo Angleži hitro osvojili, če gre soditi po dosedanjih več kot pozitivnih reakcijah. Ljubitelji avokada se že sprašujejo, kdaj bomo prvega dobili v Sloveniji.