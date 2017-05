Avio pub, Postojna

Recept za uspeh? Vzameš čim bližji avtocestni odcep in čim bolj zavito magistralno cesto, dodaš avtomobiliste, ki se tukaj zdolgočaseno vozijo mimo, in motoriste, ki se tukaj počutijo kot doma, zmešaš s picami, na katere ni treba dolgo čakati, in stejki, ki zorijo pred vrati, vse dobro začiniš z letalci, ki nimajo letal, a ljubijo letališča, za nameček pa zeleno poljano, ki se od daleč vidi in ima od blizu dovolj parkirišč, prostoren vrt ter velik napis, še prijazno okrasiš s propelerji, starimi bankovci, vrčki za pivo, irskimi ogledali in angleškimi pregovori, da dobiš Avio pub! S kozarcem vina vred. Če si z motorjem, v veliki skupini, s tatuji na prsih in dolgimi lasmi na hrbtu, je pica tako hitro pečena, kot je pivo natočeno, potem pa se ob debelem kosu mesa nikamor več ne mudi, saj je avtocesta blizu. Če pa (še) nisi bajker, se na postojnskem letališču počutiš, kot da si. Iz Ljubljane je mimo, iz Kopra je blizu, na jedilniku pa je vse tisto, kar te nasiti.

