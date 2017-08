Argentino, Ljubljana

Argentina je dežela nasprotij, so zapisali v svoji predstavitvi. In tudi ljubljanski Argentino je prav takšen: enkrat te pusti hladnega, drugič razvname. Tisoč kvadratnih metrov velika hiša, grajena kot tipična argentinska hacienda, vabi v steak house, lounge in caffe club. A držite se mesa, sicer se lahko zgodi, da boste razočarani.



Osebje, oblečeno v nošo gavčev, tatarski biftek zmeša pred gostom. Nam je lep, izrazit okus mesa pokvarilo preveč dodanega olja.



Empanade na solatnih listih, ocvrti nadevani žepki s šampinjoni in olivami ter govedino, so bile hrustljave. Zraven so nam ponudili Čokovo malvazijo, a je bila pretopla, da bi uživali v njeni sadnosti (v ustih je zato še bolj izstopal višji alkohol). Natakar nam ni verjel na besedo, šele ko jo je sam poskusil, jo je vtaknil v posodo z ledom.

Še več ocen restavracij in gostiln najdete na našem portalu Gostilne Gostilne si lahko tudi naložite na svoj pametni telefon, aplikacijo najdete v App Store ali na Google Play .

Pampa solata so solatni listi in popečena zelenjava s trdo kuhanim jajcem, paradižnikom in lističi parmezana, na tem pa postrežejo rezine pečenega ramsteka. Bife de chorizo (meso brez kosti iz hrbtnega dela, ob strani ima kos maščobe) je bil odličen. Uležano, sočno, krasno pečeno, nož je kar poletel skozenj. K temu polnemu okusu mesa smo pili torrontes kleti Michel Torino. Vinogradi so na 1700 metrih nadmorske višine na severu Argentine. Na tem območju so s to sorto zasajeni najvišje ležeči vinogradi na svetu, tudi na 3000 metrih. Aromatično vino, polno arom citrusov, prepletenih z aromami nam bližnjega traminca, in kančkom grenkobe se je lepo ujelo z okusom po žaru. Torrontes je tudi najbolj prepoznavna argentinska bela sorta, a ga nam sploh niso ponudili.

Ocena okusojedcev vrsta ponudbe: restavracija hrana, vino: 6 postrežba: 6 cena/kakovost: 6 vtis skupaj: 6

Vinske karte sploh nimajo, prvi natakar nam je kot sveže belo vino ponudil zgolj dve možnosti, ko smo njegovemu kolegu pozneje potožili, da je res škoda, da nimajo torrontesa, pa smo ga dobili na mizo. A kaj ko je bila steklenica tako dolgo odprta, da o značilni aromatiki ni bilo niti sledu. Kljub zatrjevanju, da so jo odprli tisti dan, so na našo prošnjo odprli novo. In aromatičnost nam je končno napolnila nos in usta.



Hobotnica na žaru s kuhanim krompirjem z zelišči je bila čista polomija, zato smo jo vrnili v kuhinjo. O hobotnici ne duha ne sluha, na krožniku so bili le kosi velikanskih lovk. Medlo, neprepričljivo. Zato pa je okus popravil biftek na žaru s sočno, hrustljavo zapečeno zelenjavo, le melancani so bili pretrdi. Meso je bilo zoreno, natančno spečeno, posuto z grobo soljo, ki v ustih podkrepi eksplozijo okusa. Meso je izključno argentinsko, pečejo ga na žarih, pripeljanih iz Argentine, v katerih zakurijo tropski argentinki les dreves pa tudi bukev. Zraven smo pili zaokroženi in harmonični malbec, 2014, klet Finca Las Moras. Toliko terciarnih arom, a lepa svežina!



Pri mesu so se res izkazali, drugo pa je bilo razočaranje. Res škoda, kajti v lepo urejen ambient je bilo vloženega veliko truda, česar pa ni mogoče reči za odnos do hrane in strežbe.

Dobro je vedeti:

Argentino