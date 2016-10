Ženska, ki je zavrnila najslavnejšega fotografa

Svetovno znana manekenka Bernarda Marovt je danes uspešna poslovna ženska, ki že dolga leta živi in dela v Italiji. Za lepotico, ki je pred 33 leti postala miss Jugoslavije in pozneje osvojila še vrsto drugih lepotnih lovorik, se še danes obračajo tako moški kot ženske. O tem smo se prepričali tudi sami, ko je sredi Celja pozirala fotografu Gregorju Katiču in so številni opazovali njeno lahkotno gibanje in spogledovanje z objektivom. Svoje znanje že nekaj let prenaša na mlada dekleta v lastni manekenski šoli, ženskam v zrelejših letih pa je prvič tudi pri nas ponudila izobraževanje na šestdnevni akademiji, na kateri si lahko pridobijo dodatno samozavest in se znebijo strahu.



Danes je marsikatera ženska pri 50 letih videti bolje kot pri 20. Je to zasluga drugačnega načina življenja, prehrane in gibanja?

To drži. Danes so ženske tudi pri 50, 60 in več letih videti fantastično, povsem drugače kot nekoč. Obdobje lepote in mladostnega videza se je podaljšalo, k čemur pripomorejo tudi same, saj skrbijo za svoj videz, telo, kožo in lase. Včasih se temu ni namenjalo toliko pozornosti kot zdaj, ko se zlasti od poslovnih žensk, ki so hkrati mame, pričakuje, da so vedno videti popolno, da so urejene in tudi spočite. Jaz takšnim ženskam pravim, da so univerzalne.



Vam še vedno laska, če se moški obrne za vami? Verjetno pa s komplimenti ne skoparijo niti ženske?

Ja, vsekakor mi to godi. Če sem iskrena, mi kompliment ženske laska še bolj, sploh če je iskren, kar hitro ugotovim. Moški komplimenti so namreč včasih bolj vljudnostni in izrečeni tako, mimogrede, če pa ženska da kompliment drugi ženski, to stori premišljeno in se šteje dvojno.



V Italiji ste že pred leti ustanovili akademijo za ženske, ki ste jo letos prvič organizirali tudi v Sloveniji. Pri nas poteka prav te dni. Komu je namenjena?

DonnAkademy je nekakšen intenzivni tečaj za ženske v zrelejših letih, ki traja šest dni. To je tečaj za razvajanje, čeprav gre za resno delo. Imamo skupino strokovnjakov, svetovalcev, trenerjev in psihologov, ki pomagajo ženskam do boljše samopodobe. Ženske učimo tudi pravilnega komuniciranja in hoje v visokih petah. Dejansko ima vsaka od nas tudi kakšen slab dan. A na počutje in samozavest vpliva zelo pozitivno že, če se uredimo. In tega jih učimo na tej akademiji.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.