Za uspeh v tujini moraš biti samosvoj

Za začetek se vrnimo sedem let v preteklost. Takrat se je na straneh Dela pojavil zapis, ki se je začel takole: »Dragi turist, draga turistka, dobrodošli v Ljubljani! Zadostuje, da se skupini predstavim in člane vprašam, kaj pričakujejo od ogleda, da se lahko osredotočim na njihove želje,« pravi turistična vodnica Martina Lončar. Nič ne de, če je prva sekvenca suhoparna, odkupi se jim z nadaljevanjem. Nazadnje so o mestu obveščeni bolje kakor domačini. »Kar mi spoznavamo vse življenje, se oni potrudijo strniti v dva dneva.«

Se Martina, zdaj živeča v mestu Medičejcev, še spomni svojih dni kot turistična vodnica v Ljubljani? »Dobro se jih spominjam, rada sem spoznavala zanimive ljudi, jih seznanjala z zanimivostmi Ljubljane in z njimi delila prijetne trenutke. Lepo je delati z ljudmi, ki so na dopustu, željni novih izkustev, sproščeni in dobrovoljni. Firence so polne turistov in velikokrat jim pomagam, ko z zemljevidom v roki iščejo bližnjo cerkev.«

