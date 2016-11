Volani, rese in mule

»Mule« – spredaj odprte natikače v živih barvah nosimo na debele nogavice. Model je iz zimske kolekcije Kopitarna designed by maja stamol.

Top rahlo A-linije z rokavi, ki se zaključijo volanasto. To je kos, ki ga nosimo bodisi poslovno v kombinaciji s »svinčnik« krilom, zvečer h krilu iz bleščic bodisi ga nadenemo kar tako, za vsak dan, k hlačam iz džinsa.

Poleg prestižnih slovesnih kosov prihajajo iz žalskega ateljeja oblikovalke Maje Štamol Droljc tudi drugi unikatni izdelki, oblačila za različne priložnosti ter dnevna moda. Njen slog je elegantni minimalizem, njene stvaritve pa vedno med opaženimi. Tokrat nam je zaupala, kateri so tisti trije nujni kosi aktualne modne sezone. Zelo mikavni so. In posebni. Na modnem prelomu. Jeseni z zimo. Vabljene!