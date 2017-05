Uspešni modni podvigi stilskih ikon

Številne zvezdnice se želijo uveljaviti v modnih vodah, a večinoma posodijo modnim znamkam le podpis. Predstavljamo vam nekaj izjem, ki potrjujejo pravilo.



Ljubljenka znanih



Victoria Beckham (43) ni samo modna ikona, ampak tudi lastnica modnega imperija. Z leti se je iz modne navdušenke prelevila v solidno oblikovalko, katere znamko radi nosijo številne znane osebnosti. Na njeno modo prisegata Jennifer Lopez in Madonna, njena oblačila pa se skrivajo tudi v omari Jennifer Hudson. Z možem Davidom z modno dejavnostjo letno zaslužita okoli 100 milijonov dolarjev.



Modni zaslužkarici



Dvojčici Mary-Kate in Ashley Olsen v modnih vodah dandanes veliko bolj blestita kot v igralskih. Otroški zvezdnici z modo leto zaslužita več kot 15 milijonov dolarjev. Sta lastnici svoje znamke moških in ženskih oblačil The Row ter mladostnih oblačil Elizabeth and James, svoje kolekcije pa ustvarjata tudi za druge – denimo za veleblagovnico Wal-Mart, za katero oblikujeta otroška oblačila.



Bliskovito uspeli



Sestri Kendall (21) in Kylie Jenner (19) sta v modnem poslu šele kratek čas, a jima je že uspelo osvojiti srca številnih kupcev. Na njune obleke za vsak dan, praktične torbice in elegantne čevlje prisegajo tudi tisti, ki si v življenju še nikoli niso ogledali resničnostnega šova Kardashianovi. Dekleti pa nikakor ne sodita med znane osebe, ki modnemu poslu posodijo le ime: sami namreč rišeta skice in nadzorujeta šivanje.



Vsestransko nadarjena



Kar nekaj vode je že preteklo, odkar jo je nanizanka Seks v mestu ponesla na prestol modne ikone, Sarah Jessica Parker pa še vedno zelo uspešno ustvarja oblačila in modne dodatke za različne modne znamke. Že med nadaljevanko je oblikovala kolekcijo Bitten, katere rdeča nit je bila moda po dostopnih cenah – noben kos ni stal več kot 20 dolarjev. Njen zadnji modni projekt so bile torbice za vsak dan za pomlad 2017.



