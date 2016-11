Umetnik dežnikov

Mnogi ne razmišljajo o dežniku kot o modnem dodatku, ampak ga imajo za nujno zlo, ki ga je pač treba imeti pri roki, ko dežuje. In paziti, da ga prehitro ne izgubijo. Umetnik in obrtnik Michael Heurtault se je odločil zrušiti to po njegovem mnenju napačno dojemanje enega od najbolj napetih modnih dodatkov ter se lotil kreiranja dežnikov in senčnikov. Ročno jih izdeluje iz najboljših materialov v svojem ateljeju Parasolerie Heurtault v Parizu.



Z dežja pod dežnik



Izoblikovan umetniški okus, perfekcionizem in talent so besede, ki opisujejo Michaela Heurtaulta, ki si je leta 2008 za poslanstvo zadal oblikovanje najlepših in najbolj glamuroznih dežnikov in senčnikov daleč naokrog. Za delo, ki se mu strastno predaja v 12. pariškem okrožju in ki je že skoraj docela izumrlo, je poleg navdušenja številnih strank prejel celo visoko odlikovanje francoske republike. Je namreč edini, ki v Franciji, če ne kar na svetu, ročno izdeluje dežnike po skoraj izginuli metodi iz 50. let prejšnjega stoletja.



Dokler se ni posvetil dežnikom, je slovel kot kreator korzetov za številne zveneče modne hiše in filme, delal pa je tudi kot stilist za bogate stranke. A se je utrudil od življenja v zlati kletki, kot rad pove, in se odločil podati na novo poslovno pot. Ki pa še zdaleč ni bila preprosta, kajti zadal si je, da bo uporabljal le najboljše materiale in sodeloval z le najboljšimi dobavitelji. Tako že za pripravo blaga, ki ni zmeraj odporno proti dežju in soncu in ga je treba še impregnirati ali kako drugače obdelati, porabi kar precej časa. Ker je vsak njegov dežnik zelo odporen proti vetru, tudi temu posveti precej časa.

Lesena držala naroča pri edinem francoskem proizvajalcu Maison Fayet in so iz bukve, jesena ali ebenovine, lahko pa so tudi iz srebra ali drugih žlahtnih materialov. Zato ne preseneča, da izdelava enega samega dežnika vzame tudi 200 ur. Kar ima seveda svojo ceno. Ta je na koncu odvisna predvsem od izbranega materiala pa od tega, ali gre za unikatni model po naročilu, pri katerem kreativnost in dodatne želje skorajda ne poznajo meja. No, doslej najbolj ekstravagantni naročili sta bili dve, izvemo zaupno: prvo unikatno je prišlo iz modne hiše Yves Saint Laurent leta 2005, kjer so si zaželeli dežnik iz svile in zlata. Omembe vredna pa je tudi mojstrovina za neko arabsko princeso, ki si je omislila model iz zelene svile s Fabergejevim držalom iz žada.

Na splošno pa je nenapisano pravilo, da je bolj ekstravagantne modele dežnikov mogoče najti v ženski kolekciji, med katerimi so resnično takšni, ki človeku vzamejo sapo. Sicer pa velja, da imajo ženske raje modele, ki so v skladu z modnimi smernicami, medtem ko moški stavijo na kakovost. Za posebno dobre stranke veljajo premožni Japonci, ki radi investirajo v senčnike.



Heurtault je tudi strastni zbiratelj in ima eno od največjih zbirk dežnikov in senčnikov od konca 18. stoletja pa do konca 70. let prejšnjega stoletja na svetu. Za njega je, kot pravi, dežnik prvovrstni modni dodatek, nekaj, kar daje stas in privlačnost tistemu, ki ga nosi. Šokiran je, ko vidi ljudi, ki veliko časa in denarja vlagajo v svoj videz in obleko, potem pa celoto uničijo s cenenim dežnikom. Zelo pa ga je nedavno ganilo pisemce, ki ga je prejel od stranke iz daljne Avstralije: »Michael, včeraj sem bil nepopisno srečen – končno je deževalo!«