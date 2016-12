Toži Versace in pravi: Imajo posebno kodo za temnopolte stranke

Christopher Sampino, nekdanji zaposleni v trgovini priznane znamke Versace na območju Bay Area, se je odločil za tožbo italijanske znamke. Obtožuje jih rasne diskriminacije.

V tožbi, ki jo je vložil novembra in o kateri so pred kratkim poročali v reviji Complex, pravi, da je imela trgovina posebno kodo, ki jo je uporabljala pri temnopoltih strankah. Menda naj bi uporabili kodo D410 in tako obvestili ostale zaposlene, da je temnopolta oseba vstopila v trgovino.

Versace obtožbe zanika

D410 je tudi Versacejeva uradna koda za oblačila v črnih odtenkih. V tožbi Sampino navaja, da so z njim v trenutku, ko je razkril, da je temnopolt, začeli ravnati drugače. Prepričan je, da je bil tudi to glavni razlog, da so ga odpustili, saj je bilo po njegovih kriterijih njegovo delo več kot odlično. Razlog za odpoved naj bi bil, da »zaposleni ne pozna luksuznega življenja in ne razume luksuza«.

Na očitke se je odzvala tudi priznana modna hiša. V izjavi pravijo, da verjamejo in spodbujajo enake možnosti za vse. Zapisali so, da diskriminacije ne tolerirajo, vse navedbe v tožbi pa ostro zavračajo.