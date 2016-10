Tjaša Kokalj Jerala: Top barva  je pudrasto roza

Tudi sicer je v modnem svetu poslovni slog lahko veliko bolj sproščen in samosvoj, seveda se je dobro držati nekaterih pravil. Za sestanke ne obleče kričečih barv ne mini krila. Tega tudi sicer ne nosi. Je pa vedno rada urejena, z malce bolj drznim modnim dodatkom – bodisi barvitejšim šalom bodisi opaznim kosom nakita, kot je ura ali ogrlica. Zdaj rada nosi kameljo barvo in jo kombinira s sivimi odtenki, pa sivo s svetlo roza in črno z belo.



Svoboda v modi



»Sezonske modne smernice so vse bolj zelo širok pojem, kajti modno je trenutno zelo veliko različnih stilov. Ena izmed top barv jeseni je zagotovo pudrasto roza, ki jo lahko lepo vključimo tudi v poslovni svet in jo kombiniramo s sivo ali bordo. Trenutno so prav tako zelo modni izdelki iz umetnega krzna, jaz ga rada v svoje stylinge vključujem kot dodatek – obesek za torbico ali ovratnik na plašču in pa plisirana krila, ki jih lahko kombiniramo na tisoč in en način.«