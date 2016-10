Stilska preobrazba: Vse je  enkrat prvič

Alenka Globočnik je Tatjani namignila, naj to sezono ne pozabi na srajce. So nepogrešljiv kos garderobe, ki ga lahko s pridom kombiniramo, za mladosten videz pa jih je nujno nositi prosto padajoče. Foto: Roman Šipič

Triinpetdesetletna ustvarjalka krpank iz blaga Tatjana Gros iz Dupelj na Gorenjskem se je prepustila izkušeni ekipi strokovnjakov in brez strahu pričakala spremembo. Pričesko so ji osvežili v ljubljanskem salonu Mali, njena polt je zasijala pod kozmetičnim čopičem vizažistke Sanele Jezdimirović, nato pa je njen slog oblačenja še popolnoma prenovila oblikovalka Alenka Globočnik z modnimi kosi lastne znamke Akultura. Za konec se je od glave do peta urejena Tatjana še kot model sprehodila po ljubljanskih ulicah in ujela številne poglede mimoidočih.