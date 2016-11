Stilska preobrazba: Mamino darilo

Za dobro počutje Onine izbranke je eno dopoldne skrbela celotna frizerska ekipa salona Mali. Tako so pozirali za zabavno gasilsko fotografijo (od leve): stilisti Aiša Šivec, Jani Anželj, Tija Komočar, koloristka Anja Sagmeister, preobraženka Aleksandra Kamenšek, frizerski mojster Sašo Mali in stilisti Teja Virant, Blaž Zorec ter Eva Bakovec. Foto: Jure Eržen

Svoje stvaritve in stilske nasvete je z nami delila zdaj že svetovno znana oblikovalka Nina Šušnjara. Aleksandri je nadela oblačila iz sveže kolekcije in z njimi povsem prenovila modno podobo naše izbranke; na voljo so v ljubljanskih trgovinah Omara v BTC in Omara Koncept na Štefanovi ulici 6. Foto: Jure Eržen