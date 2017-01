Slovenski nedrček izbran za nosilca trendov

Slovenska blagovna znamka Lisca je na enem izmed največjih sejmov perila Salon International de la Lingerie v Parizu predstavila svoje kose za jesensko-zimsko kolekcijo 2017. Predstavljali so perilo Lisca in Cheek by Lisca, ki ga odlikujejo zapeljiva prosojnost, romantične čipke in modne barve.

Lisca je svoje kose predstavila na modni reviji z naslovom Dualizem. »Dogajanje se je stopnjevalo v modnih zgodbah, od nebeške miline, kjer so manekenke nosile belo čipkasto perilo, na glavah pa bela pokrivala, pa do pekla, kjer so bili med zadnjimi izhodi peklenščkov tudi trije drzni kosi perila Lisca Selection iz serij Lady Moon in Queen Rose v črni barvi,« so sporočili iz Lisce.

Uspeh slovenske znamke

Poleg tega je bila Lisca uvrščena še na posebno modno revijo The Selection, na katero so organizatorji po lastni izbiri uvrstili znamke in modele, za katere menijo, da so najmodnejši. Za to revijo so izbrali turkizni čipkasti nedrček triangel bralette Cheek by Lisca iz serije Beauty.

Vrhunec pa je bil Trend Forum, kamor je bil uvrščen Liscin zapeljivi rdeči komplet perila Queen Rose. Model je bil izbran za enega izmed nosilcev trendov prihajajoče sezone.