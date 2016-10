Slovenske oblikovalke  za samosvoje ženske

Prejšnji konec tedna je v Cankarjevem domu potekal Mercedes Benz Fashion Week Ljubljana (MBFWLJ), ki se je z najbolj obiskanim večerom zaključil v ponedeljek. Slovenski modni oblikovalci ter dve znamki iz Srbije in Italije so vsem obiskovalcem pričarali modno navdihujoče trenutke. Poleg revij so na tednu mode ponudili fotografsko razstavo, modni performans, filmoteko, okrogle mize ter razvejan družabni program. Prav vsi oblikovalci so znova prikazali ogromno ustvarjalnosti in trdega dela, kar pa je najbolj razveseljivo, vedno več je nosljivih kosov, za katere ne dvomimo, da jih bomo kmalu videli na slovenskih ulicah.



Občinstvo se je razveselilo vnovične udeležbe na našem tednu mode priljubljene oblikovalke Nine Šušnjara, ki je v zadnjih sezonah energijo usmerila v newyorški trg. Tokrat se je v Ljubljani predstavila s kolekcijo Incognito, za katero je navdih črpala iz obdobja sedemdesetih, časa rock zvezd in preprostih ljudi. Njena kolekcija govori o ženski. Z vso ženstvenostjo v sebi in z ravno prav moške energije. Po svoje popolni, odločni, zapeljivi, sproščeni in zadovoljni. Ker ima še svoj svet, v katerem je drugačna. Tam je lahko divja, razuzdana, trmasta in skrivnostna.



Alenka Globočnik Fabjan je med ljubiteljicami usnja in slovenske mode več let edina izbira, saj odlično združuje nosljivost in avantgardo. V aktualni kolekciji znamke Akultura je znova sledila asimetriji in čistim linijam, še bolj kot po navadi pa poudarja ženstvenost. Izjemno ženstveno kolekcijo je predstavila tudi Jelena Pirkmajer, ki ustvarja pod znamko Cliche. V njeni kolekciji se s športnim videzom prepletata lahkotnost in romanticizem. Prevladujejo blesteče modre in sveže zelene barve z rožnatimi in rdečimi poudarki. Svilene obleke s kapucami in elastične viskozne z vstavljenimi šali so ključni kosi te sezone.



Bistveno manj barv je predstavila Nataša Peršuh, ki je v predstavljeni kolekciji raziskovala črnino, njene odtenke in forme. Peršuhovo navdihujejo sodoben vsakdan ter potreba po funkcionalnosti in hkrati unikatnost, ki so jo želi vsak od nas.

