Skrivna sporočila oblikovalke Ines Kristan

Raziskovalka, popotnica, perfekcionistka, minimalistka, predvsem pa ustvarjalka. Rada ima pike, črte, belo in črno ter belo-črno. Navdušuje jo vse, kar je lepo. Obožuje knjigarne ter trgovine v muzejih in galerijah. Njena največja želja je, da bi broške Scan Me, ki nosijo skrivna sporočila, zaživele prav tam.

Ste morda dobili ime po znani pesmi Ne daj se, Ines Radeta Šerbedžije?



To je bila očetova najljubša pesem in tako še danes slišim Ne daj se, Ines.



Od kod pravzaprav ideja za skrivnostne broške?



Nastala je že leta 2009. Navdušil me je članek The Code Generation avtorja Tobyja O. Rinka v reviji Novum, prek katerega sem se pravzaprav seznanila z uporabo kode QR. Takrat so bile kode pri nas še nepoznane, drugje pa so jih uporabljali za mobilni marketing. Možnost zakodiranja daljšega besedila v kodo QR, vsa mobilna in internetna tehnologija, ki nas obdaja, ter občutek, da mlajše generacije drugače sploh ne komunicirajo, pa so me pripeljali do ideje nakita s skrivnim sporočilom.



Kdo so grafični liki, ki jih kot ilustracije upodabljate na broškah?



Like sem iskala v skritih sporočilih. Besedila sem želela predstaviti z različnimi karakterji in tako so oživeli kaktus, ribič, golob, petelin … Na eni se skrivam tudi jaz, kar sem sicer ugotovila šele kasneje; če ji dodam le očala, nastane avtoportret.



Se v sporočilih skrivajo tudi pokemoni?



Upam, da bodo tako kot pokemoni tudi broške Scan Me navduševale ljudi. Zagotovo pa na njih ne bo pokemonov. (smeh)



Nam lahko namignete na vsebino sporočil?



Prvi namig na vsebino skrivnega sporočila lahko posameznik dobi v ilustraciji, drugega v besedi, ki je prav tako na broški. V celoti pa ga odkrije z mobilno aplikacijo za branje kode QR. Morda se sliši zapleteno, a ni, je pa, obljubljam, zabavno. Izbrala sem različna sporočila, s katerimi želim vzbuditi različna čustva in vzpostaviti interakcijo. Ali gre pri komunikaciji s kodo za prijeten pogovor, kretnjo, nasmeh ali morda konflikt, prepuščam nosilcu in opazovalcu broške. Že ko sem delala končni izbor sporočil, sem razmišljala o njihovi likovni podobi. Določene povedi brez ilustracije namreč prej izražajo neprijaznost, morda celo sovražnost, z ilustracijo pa veliko humorja in sarkazma. Danes projekt Scan Me sestavlja osem brošk, ki imajo različna sporočila. Glede na prve odzive je najbolj priljubljeno sporočilo be my partner in crime. Namig za druga sporočila: poglejte na www.scanme.si.



Povejte nam še malo o »tehnologiji«, kako sploh lahko pridemo do bistva, očem skritega?



Na broškah so že dobro poznane kode QR, ki ponujajo vrsto možnosti za ustvarjanje, saj imajo vgrajen algoritem za popravljanje napak. Ta omogoči, da so berljive, tudi če nekaj kvadratov izbrišemo ali prikrijemo. Ustvarjanje s kodo je tako omejeno le z avtorjevo domišljijo. Kode pri nas pogosto niso dobro umeščene v okolje in tako so postale ljudem nezanimive. Upam, da bodo broške Scan Me to vsaj malo spremenile. Za branje kod oziroma brošk je potrebna le mobilna aplikacija, bralec kode QR, ki si jo brezplačno naložimo prek App Stora oziroma Google Playa, odvisno od sistema, ki ga podpira naš telefon. In tako očem skrito ni več nevidno.



Vam je všeč Mali princ?



Ko misli ne utihnejo, vzamem v roke Malega princa ali Jonatana Livingstona Galeba. To sta knjigi, ki me umirita. Občutek, da ju še nisem prebrala, vedno ostaja.



Kaj pa glasba – katera vas spremlja, ko oblikujete?



Pogosto si jo prižgem, a ko ustvarjam, je niti ne slišim več. Prvih 15 minut me sicer največkrat spremljajo Roisin Murphy, Zebra Dots, Florence and the Machine, Benjamin Clementine …



Kam vse si lahko pripnemo broško Scan Me?



Vse je odvisno od naše domišljije. Jaz jo najraje nosim na hrbtu tik pod vratom, moja sestra pa jo ima najpogosteje na torbi.



Kje vas najdemo ali je tudi lokacija nakupa brošk skrivnostna?



Res je vse skupaj še malo skrivnostno, namige pa vseeno dobite na facebookovi strani scanme.si. Trenutna stalnica za nakup pa je spletna trgovina www.scanme.si.



V katerem delu sveta bi si najbolj želeli ustvarjati?



Japonska bi bil moj prvi odgovor, blizu mi je njihovo oblikovanje in obožujem suši. Nekoč sem imela pomisleke glede njihove kulture, ki deluje precej stroga in resna. A zgolj na prvi pogled. Ko sem bila na študijski izmenjavi na Finskem, sem spoznala Masako Fukuda, prav tako oblikovalko, s katero sva še danes v stiku, ki pa je vse prej kot stroga in resna. Prav Finska, kjer sicer zaradi mraza in teme ne bi živela, pa je dežela, kjer sem se zares seznanila z oblikovanjem nakita. Ko sem se vrnila v Slovenijo, sem se sicer vrnila tudi h grafičnemu oblikovanju, a kot kaže, je nakit moja skrivnostna ljubezen, ki vsake toliko pride na dan.



Pa boste ostali (samo) pri broškah?



Ko sem oblikovala broške Scan Me, kar je rezultat diplomske naloge na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje pod mentorstvom prof. Eduarda Čehovina, sem v mislih razvijala tudi nove ideje. A sem se zavestno ustavila in odločila, da se v prvi fazi posvetim samo broškam. Zagotovo bom ta projekt nekoč razširila, trenutno pa si predvsem želim, da broške dosežejo širni svet.