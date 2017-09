Sinova Audrey Hepburn prodajata njene obleke

Z vilinskim obrazom, vitkim pasom in občutkom za slog Audrey Hepburn ni bila samo velika filmska zvezda, ampak tudi modna ikona. Nič čudnega, torej, da si v dražbeni hiši Christie's v Londonu, kjer so na dražbi njena oblačila pa tudi nekaj drugih osebnih predmetov, manejo roke.

Najbolj kultno oblačilo, ki ga je kdaj nosila, je bila mala črna oblekica, ki jo je imela v svojem najbolj znanem filmu Zajtrk pri Tiffaniju, vendar pa so tudi tiste, ki si jih je nadela zasebno, kultne. Givenchyjeve kreacije, ozke hlače, oprijemajoče se gležnjev, balerinke in črtasti zgornji deli so bili rdeča nit njenega osebnega sloga, ki še danes velja za enega najbolj izbranih in še ni odšel iz mode.

Njena dva sinova, Sean Ferrer iz prvega zakona in Luca Dotti, ki ga je imela z drugim možem, sta se zdaj odločila prodati oblačila pokojne mame, ponudila pa sta še nekaj njenih kultnih predmetov in filmski rekvizitov.

»Z velikim veseljem naju navdaja misel, da bova s to prodajo lahko delila njenega duha s tistimi, ki so uživali v njenih filmih, njen čut za modo in njeno humanitarno zapuščino. Kar bo ostalo nama, je spomin na njeno milino,« sta povedala.

15.000 evrov je začetna cena za cigaretnico in vžigalnik iz Zajtrka pri Tiffaniju.

Kot je pojasnil Luca, je bila Audrey strastna kadilka. Od dne, ko so Britanci osvobodili Holandijo, je kadila britanske cigarete. »Svoboda ima zame poseben vonj. Vonj po britanskem bencinu in britanskih cigaretah,« mu je zaupala. Na dražbi je tudi nekaj njenih kadilskih pripomočkov, vključno z vžigalnikom, ki ji ga je podaril Gene Allen, režiser filma My fair Lady. Na prodaj je v kompletu z izrezljano cigaretnico, ki jo je v tem filmu uporabljal njen soigralec Rex Harrison.

Čeprav so med oblačili večerne obleke in drugi bleščeči kosi, sinova pravita, da takšne mame nista poznala. »Vedno je bila v kavbojkah in majici! Trajalo je precej nekaj časa, da sem spoznal, da je nekaj posebnega, in to zato, ker so jo zasledovali fotografi,« priznava Luca.

Slavna lepotica zasebno ni marala nositi nakita. »Ni ji bila všeč misel, da bi porabila bogastvo za diamante in zlato. Rada je imela bižuterijo, saj se ji je zdela zabavna, cenovno dostopna in je ni videla kot naložbe. Res pa je imela rada bisere, in sicer zaradi njihove čistosti in dejstva, da jih najdemo v naravi,« je še razkril.

Audrey Hepburn se je rodila 24. maja 1929 v Ixellesu v Belgiji, umrla pa za rakom 20. januarja 1993 v Tolochenazu pri Lozani v Švici, kjer je tudi pokopana.

Od nekdaj je bila skromna in se ni ponašala s tem, da je bila ena od redkih igralk, ki je osvojila vse nagrade, ki se jih da osvojiti, oskarja, zlati globus, bafto, emmyja, grammyja in tonyja. Skromnost se je kazala tudi v njenem izboru oblačil in nakita, ki nikoli ni bil pretirano razkošen.