As se skriva v rokavu

Se spomnite prefinjene bele obleke z zanimivimi detajli, s katero je naša Melania Trump pisala modno zgodovino? Samosvoja kreacija oblikovalke Roksande Ilinčić s srbskmi koreninami je požela pravi val navdušenja in bila v hipu razgrabljena po vsem svetu. Na prvi pogled preprosta in elegantna – a prav rokavi so bili tisti, ki so jo naredili drugačno, senzacionalno.



Detajl sezone



Kreatorji so rokave razglasili za modni detajl sezone. Kajti prav domiselni rokavi lahko sicer preprosti obleki vdihnejo kraljevski pridih, pleten pulover spremenijo v pravo umetniško skulpturo, športno jakno pa v avantgardni kos garderobe.



Dobro je vedeti, da gre pri domiselnih rokavih – ki so občasno resda manj praktični, sploh če razmišljamo o tem, kaj bomo oblekli prek njih – za element, ki tudi najbolj preprosto oblačilo lahko naredi posebno, pri tem pa se ni treba odreči eleganci.



S kančkom poetične romantike



Rokav je tudi detajl, po katerem lahko hitro prepoznate, za katerega kreatorja gre, saj jih ni malo, ki so se v aktualni kolekciji posvetili prav njegovi dekonstrukciji. Nekateri so se lotili zvončaste oblike, drugi so ga nabrali že pri ramenih, spet tretji komaj pod komolcem. Vsekakor so tako poskrbeli za nespregledljiv učinek voluminoznosti in razkošja s kančkom poetične romantike. Ne gre tudi spregledati, da pufasti rokavi požrejo kar veliko materiala, lahko tudi nekaj metrov, navdih zanje pa prihaja iz najrazličnejših obdobij pretekle in polpretekle zgodovine. Od renesanse, ko je prav posebne rokave nosila Capulettova Julia, do modelov, ki so bili pisani na kožo britanski kraljici Viktoriji v 19. stoletju, nadvse navdihujoči pa so tudi rokoko rokavi madame de Pompadour, kurtizane francoskega kralja Ludvika XV.



Gledano z zgodovinskega vidika je širina rokavov običajno kazala na globino denarnice, zato lahko sklepamo, da njihova aktualna priljubljenost simbolizira razmišljanje kreatorjev, da je čas recesije dokončno za nami.



Kakor koli že, dejstvo je, da star pregovor imeti asa v rokavu že dolgo ni bil tako aktualen.