Razporki: kako visoko je previsoko?

Zdi se, da zvezdnice kar tekmujejo, katera bo na rdeči preprogi pokazala višji razporek. Nazadnje je v zvezi s tem šokirala manekenka Chrissy Teigen (več o tem lahko preberete na Mični), ki je javnosti pokazala več, kot je (najbrž) hotela. S tem je ponovno spodbudila tudi razprave o tem, kako visoko je previsoko, na svoj račun pa so seveda prišli tudi stilisti.

Stilistka Naomi Isted tako pravi, da je precej nevarno nositi take obleke, saj se v trenutku neprevidnosti lahko razkrije preveč, trud pa gre v nič. Kljub temu se obleke, ki več razkrivajo kot skrivajo, redno pojavljajo na rdečih preprogah. A če bi zvezdnice upoštevale nekatera pravila, se jim nerodnosti o razkritih mednožjih morda ne bi dogajale.

Modni urednici Dinah von Tulleken in Karen Kay sta za Daily Mail povedali, kje je meja dobrega okusa.

1. Razporek na obeh nogah: Dobro je, da seže do polovice stegen, nič više. Med hojo tako ne boste pokazali celotnih nog, bodo pa vseeno prišle dovolj do izraza. Poleg tega vas ne bo skrbelo, da bi na dan pokukale spodnjice ali še kaj več (sploh, če spodnjic nimate).

2. Razporek zadaj (po sredini obleke): Sega naj do konice kolen, kar vam bo omogočalo dovolj sproščeno hojo in ne bo pokazal preveč.

3. Razporek na levi ali desni strani: Pri tem se je treba prilagoditi videzu celotne obleke. Če je ta plapolajoča in ima veliko materiala, ni dobro, če je razporek zelo visok. Če obleka plapola, je nevarno, da bo razkrila tudi vašo zadnjico, česar si verjetno ne želite. Pomembno je, da z zarezo pokažete tisto, kar je na vas najlepše – če se nikakor ne morete pohvaliti z lepo oblikovanimi nogami, si raje ne privoščite razgaljenega stegna.

4. Razporek je zadaj, ima zadrgo: kadar so na zadnji strani obleke gumbi ali zadrga, je zelo nevarno, da prav v trenutku, ko ne bi bilo treba, zatajijo, se odprejo in svetu pokažejo preveč. In še dober nasvet za nošenje oblek z zadrgami: take obleke so same po sebi dovolj izpostavljene, zato ji ni treba dodajati preveč opaznih kosov nakita niti opaznejših čevljev. Naj obleka govori sama zase.

5. Razporek je spredaj, a nekoliko pri strani: Tudi tu velja meja dobrega okusa – nekje na sredini stegen ali zgolj malce više.

6. Razporek spredaj, po sredini: Če bo previsok, tvegate veliko, zato se držite preverjenega pravila, ki je razporek do sredine stegen.

7. Razporek do popka (od zgoraj ali spodaj): Tega se raje ne poslužujte. V nobenem primeru.

8. Pravilo za ženske nad 50. letom starosti: Modni urednici se strinjata, da bo dovolj razporek malce nad koleni. Tako boste pokazale, da ste drzne in da ste še vedno videti odlično.