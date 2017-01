Pričeske leta 2017: V znamenju  sproščenosti

Vsako leto prinese nove smernice na vseh področjih, od mode do lepote. Pričeske, ki jih bomo nosili, dajejo največ poudarka volumnu in spominjajo na 80. leta prejšnjega stoletja. V ospredje hkrati prihajajo tiste naravnega videza. Kdo pa še ima čas za jutranje natančno urejanje pričeske s sušilnikom, kodralnikom ali likalnikom? Letos bomo do svojih las in tudi sebe prijaznejši. Toplotno obdelovanje, tudi s sušilnikom, lase izsuši, jim vzame lesk in jih naredi lomljivejše. Če boste na pričesko pomislile dan prej, lahko kodre ustvarite tako, da še vlažne lase pred spanjem spletete v kitke ali zvijete v figo.



Zjutraj brez izgubljanja časa



»Najnovejše modne smernice, ki jih narekujejo vodilne frizerske hiše iz Londona, zapovedujejo stopničasto ostrižene lase, močno skodrane pričeske ter lase vseh dolžin – po vzoru 80. let prejšnjega stoletja,« prihajajoče hite napove frizer Stevo Pavlovič.



Glede na to, da bodo v ospredju pričeske, ki jih zjutraj ni treba pretirano urejati, morajo biti lasje dobro postriženi. Torej mora frizer opraviti osnovno nalogo, da bomo sami kasneje brez skrbi. Zato je z njim potreben iskren pogovor, razložite mu svoj način življenja, kako najraje nosite lase in koliko časa jim nameravate nameniti.



Letos bo priljubljena dolžina nekje do ramen. Prejšnja leta je mnoge obnorel paž, zdaj pa se, v duhu sproščenosti, pomikamo malce dlje. Srednja dolžina omogoča veliko več svobode pri urejanju, deluje bolj sproščeno in razigrano.



Zanimive barve



Med spenjanjem bo najbolj priljubljeno pletenje kitke, ki se nato oblikuje v figo. Fige na vrhu glave, ki so bile priljubljene v letu 2016, pa so pozabljene. Med barvami bo izjemno priljubljena siva. A ne, kot smo že videli v preteklem letu, po celotni glavi, temveč v ombre oziroma balayage tehniki. Pavlovič doda še nekaj barv, ki prihajajo: »Med barvami bodo v ospredju hladni toni, siva, srebrna, zelenkasta, ali nežno pastelni toni rumenih, rožnatih in modrih odtenkov.« Frizerski mojster opozarja na izbiro kvakovostne barve. »Največja napaka je barvanje z nekakovostnimi barvami doma.«

Še več lepotnih napovedi



In kakšne bodo smernice pri ličenju in manikiri? Leto bo zanimivo in barvito, vse v želji poudarjanja lepote. Lepotne usmeritve za leto 2017 najdete na portalu Mična, www.micna.si.