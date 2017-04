Prepovedana Cara Delevingne

Supermanekenka Cara Delevingne (24) je svoje presunljivo modre oči posodila oglasu za Rimmelovo maskaro Scandaleyes Reloaded, ki pa ga, vsaj v Veliki Britaniji, ne bodo predvajali na malih zaslonih. Britanska zveza za oglaševalske standarde je po prijavi, ki jo je vložil eden od televizijskih gledalcev, temeljito preučila posnetke in ugotovila, da je dolžina Carinih trepalnic v njih pretirana – zgolj z maskaro nikakor ne bi mogli doseči učinka, kot ga prikazujejo. Ustvarjalci oglasa so priznali, da so manekenkine trepalnice sicer dopolnili z nekaj vložki, da bi zapolnili praznine med naravnimi dlačicami, da pa niso popravljali njihove naravne dolžine. A to ni prepričalo strokovnjakov za oglaševalske kršitve, ki vztrajajo, da se zavajajoči oglas na televiziji ne sme pojaviti.

