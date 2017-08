Po stopinjah staršev

Jabolko ne pade daleč od drevesa. Kajti čeprav jih Kaia Gerber, hči kraljice modnih stez Cindy Crawford, šteje običajno težavnih 15 let, o znakih čudaške in naporne pubertete ni niti sledi. Z le bežnim pogledom na mlado lepotičko se zazdi, kot bi s časovnim strojem popotovali par desetletij nazaj in trčili ob mlado Cindy. Vrednost tega so prepoznali tudi pri losangeleški znamki kavbojk Hudson, katere novi obraz je zdaj postala mlada Kaia. In da je slika popolna, so njenemu ženskemu jinu dodali prav tako mikaven moški jang v podobi Gabriela Kana Day-Lewisa, po katerem se pretaka kri oskarjevca Daniela Day-Lewisa in francoske lepotice Isabelle Adjani.



Vse za večjo prodajo

Kaiji mnogi že dolgo napovedujejo, da bo šla po materinih stopinjah. Očitno so videli v prihodnost, saj je mladenka že pred dvema leta z modnim prvencem za modno revijo Vogue Italia dokazala, da je bila za spogledovanje s fotografskim objektivom rojena. Zdaj pa je podpisala prvo pogodbo za kampanjo za pomembno modno znamko, da jo bo videl ves svet. V oblačilih znamke Hudson bo namreč zrla z velikih reklamnih panojev, s pomočjo svojih 1,4 milijona sledilcev na instagramu pa bo gotovo prodrla tudi v vsako poro svetovnega spleta. Podobno bo modni svet očitno zavzel sin oskarjevca, ki je svoj prvenec doživel pred dvema letoma, pri 15 letih, ko se je za znamko Chanel prvič prehodil po modnih brveh, in zdaj kot Kaia sklenil še prvo pogodbo za modno kampanjo. V okviru te ju je v fotografski objektiv lovilo veliko ime modne fotografije Patrick Demarchelier, prste pa je imel vmes tudi umetniški vodja in guru oglaševanja David Lipman.



Ni prvič, da je znamka Hudson vlogo ambasadorjev svojih oblačil zaupala otrokom zvezdniških staršev. Če pogledamo le malce nazaj, trčimo ob Georgio May-Jagger, hčerko rockerskega mačka Micka Jaggerja in manekenke Jerry Hall, ter ob Dylan Penn, ki je na svet privekala hollywoodskima težkokategornikoma Seanu Pennu in Robin Wright, kako zreta s Hudsonovih minulih modnih kampanj.