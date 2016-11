Pisani Kenzo x H&M kosi že v preprodaji

Dolgo pričakovani 3. november je mimo, police z oblekami, ki so plod sodelovanja znamk Kenzo in H&M pa že prazne. Kot je v navadi, taka sodelovanja vedno vzbudijo veliko zanimanja, modni navdušenci so pripravljeni pred trgovino čakati več ur, lov za želenimi kosi pa je neizprosen.



Žal pa so to neizmerno željo potrošnikov že pred časom začeli izrabljati preprodajalci, ki kupljene izdelke takoj prodajajo v spletnih oglasnikih, seveda po precej višjih cenah.

Če smo bili tega do zdaj vajeni predvsem pri tujih posrednikih, kot je, recimo, eBay, pa smo kose Kenzo x H&M opazili tudi na slovenskem oglasniku – Moj butik. Za jakno, ki je včeraj stala 199,99 evra, boste zdaj, če si jo želite, morali odšteti 250 evrov, škornji z opaznim oranžnim podplatom so zdaj prav tako 50 evrov dražji.

Sicer pa si lahko Kenzo x H&M kose lahko še vedno izberete v spletni trgovini H&M. Katere so izbrale znane Slovenke, si lahko ogledate tukaj.