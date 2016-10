Pariz: Za vse letne čase

»I love Paris in the springtime, I love Paris in the fall, I love Paris in the winter, I love Paris in the summer. I love Paris every moment. Every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris?« Verzi znane pesmi, ki opisujejo, da ljubim(o) Pariz v vsakem letnem času, in se obenem sprašujejo, zakaj. Odgovor je na dlani. Ko francosko prestolnico ožari poznojesensko sonce, se zdi dolg sprehod kratek skok. Možnosti je ogromno, odvisno od razpoloženja. In navdiha. Z Eifflovim stolpom vred, ki je še vedno na prvem mestu pariških znamenitosti. Skulptura inženirja Gustava Eiffla, ki od leta 1889 privablja na tisoče turistov, kot svetilnik bedi nad enim izmed najbolj šarmantnih mest na svetu. Pariz. Vsakič opraska srce.



Modni navdih



Pravijo, da obisk Pariza ne sme miniti brez obiska kakšne modne hiše. Denimo Galeries Lafayette, ki je v devetem okrožju, na Boulevardu Haussmann in ponuja vse v enem. Svetovno znane modne znamke, med njimi seveda obvezno tudi znamenite francoske »Marques Et Créateurs«: Chanel, katerega butik je, mimogrede, te dni povsem prenovljen, Louis Vuitton, pred katerim se vije dolga vrsta večinoma Azijk, minimalistični Zadig & Voltaire ter druge, ki se v galerijskih »balkončkih« ponujajo na kar 14.000 kvadratnih metrih v desetih nadstropjih. Stavbo zaokrožuje veličastna steklena kupola v slogu art nouveau, ki je razglašena tudi za zgodovinski spomenik. Veleblagovnica s posebnim oddelkom za neveste in porcelanom ponuja tudi kolekcije oblačil in modnih dodatkov z lastno blagovno znamko Lafayette, ki je bolj dostopna in v mestnih zemljevidih vabi s kuponom za desetodstotni popust. Poleg oblačil in modnih dodatkov v pritličju privabljajo gurmanski kotički tudi z znano ponudbo Maxim's. S terase se vidi na bližnjo Opero in v daljavi na baziliko Sacre Coeur (Sveto srce), ki sta navdih na majicah, torbah, skodelicah in še čem. A najlepše je brezčasni mojstrovini seveda doživeti v živo. Opera je takoj za prvim ovinkom, do bazilike pa se je najhitreje zapeljati z metrojem. Prej in potem ter vmes pa so priporočljivi nadvse prijetni postanki:

Bonjour!



Za dobro jutro: Fauchon in samo Fauchon. S črnim čajem Tea For Two ter piškotki makroni naredi ta luksuzni delikatesni bistro dan še bolj pariški.

(Place de la Madeleine)

Na prelomu dneva



Kong – več kot restavracija. Pravcata umetnina, ki jo je opremil Philippe Starck. Z zastekljeno streho ob japonskih in francoskih gurmanskih užitkih ponuja poglede na levi breg Sene (Rive Gauche) in ikonični most št. 9, kjer so med drugim snemali Jamesa Bonda. Cena kosila s pijačo, a brez sladice: približno 30 evrov.

(Rue de Pont Neuf)

Ko se zvečeri



Daroco. Modni lokal, kamor – tudi samo na slastno pico margarito ali rigatone s posušenimi češnjevimi paradižniki – zahajajo znani in slavni. Zanimivost: nekoč je bil to prostor butika J. P. Gaultierja. Morda še kje, v kakšnem kotu, »straši« njegov duh. Naročila à la carte: 22–50 evrov.





(6 Rue Vivienne)

Umetniške minute



Center moderne umetnosti Pompidou. Šesto nadstropje z razgledom na vse strani prestolnice jemlje dih. Trenutna razstava del slikarja Reneja Magritta pa ponese v še večje doživetje nebeškosti njegovih nadrealističnih oblakov. Cena vstopnice: 14 evrov.





(Place Georges Pompidou)