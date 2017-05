Parada modnih sladkorčkov

Petdesetletna Halle Berry je vzbujala navdušenje v Versacejevem prosojnem in oprijetem pajacu. Foto: Reuters

Kendall Jenner je v prosojni kreaciji La Perle, narejeni iz ene same nitke, in obuta v louboutinke razkazovala popolno postavo. Foto: Reuters

Na dan, ko smo pri nas praznovali praznik dela, je bil v New Yorku eden najekstravagantnejših družabnih dogodkov leta. Organizatorji so letošnji Met Gala, večer, s katerim v Metropolitanskem muzeju tradicionalno odprejo vsakoletno modno razstavo, posvetil modni znamki japonske oblikovalke Rei Kawakuba Comme des Garçons (v prevodu 'kakor fantje'). V tem slogu so se morali, kot veleva pravilo, obleči tudi zvezdnice, ki se se odzvale na vabilo.

