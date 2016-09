Padci na modni brvi so zaželeni

Nekoč smo ga poznali kot Marlenno, zdaj pa Tomaž uniformo stevardese obleče le ob posebnih priložnostih, sicer pa ves svoj čas namenja modi. Je namreč modni agent v agenciji Immortal Model Management, in ker njihove modele kmalu čaka Ljubljanski teden mode (LJFW), smo ga povabili na pogovor.

Kako so videti dnevi vaših modelov na dogodku, kot je Ljubljanski teden mode? Spomnim se, da sem jih lani videla, kako so se pred revijami učili iz zvezkov.



Ljubljanski teden mode je kot Evrosong za glasbenike, vse leto se pripravljaš, da te izberejo, ko se pojaviš tam, pa daš vse od sebe. Naši modeli delajo na tednih mode od New Yorka do Tokia, Ljubljanski teden mode pa je drugačen, ker ni tako kaotičen, vlada družinsko ozračje, v zakulisju se naši modeli, ki so večinoma še dijaki in študentje, pripravljajo na izpite in se družijo.



Kako pa je na tednih mode v tujini?



Ljudje, ki si ustvarjajo mnenje na podlagi rumenega tiska in stereotipov, si ne morejo predstavljati, kako naporno je to. Teden mode pravzaprav traja štiri tedne, pred tem so seveda še vse priprave, kastingi, čakanje in zavrnitve. Tempo je zverinski, psihično in fizično moraš biti pripravljen, zato vse stereotipne predstave o življenju modelov, ki stradajo, tu odpadejo. Modeli, ki so zares vpleteni v to, morajo biti zelo osredotočeni, začeti pa morajo v Sloveniji, kjer se lahko izurijo. A ni povsod tako kot na LJFW, na nekaterih slovenskih dogodkih čakaš ves dan, da se zvečer sprehodiš po modni brvi, modeli ne delajo vaj v petkah, da modna brv ostane čista. Kako pa naj vedo, kako bodo potem hodile v petkah? Čeprav moramo vedeti, da so padci sestavni del vseh revij, v tujini so padci celo zelo zaželeni. Zaradi padca oblikovalec izstopa, zato modelom včasih celo naročijo, naj padejo, model lahko za to dobi tudi več plačila (smeh).

