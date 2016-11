Naravni ritem  nas osvaja

Krema po meri



Kozmetika Alterskin deluje po načelu individualnosti. Sledi namreč prepričanju, da je vsaka koža individuum zase, zato je tako treba zanjo tudi skrbeti. Med izdelki ponujajo kremo za obraz, ki jo naredijo po opravljenih meritvah. Izmerijo vlago, maščobo, velikost ter količino por, stopnjo kolagena, poškodbo pigmentnih celic. Pogovorijo se o okoliščinah ter izpostavijo stanja/težave kože. V laboratoriju na podlagi ugotovitev ročno oblikujejo kremo, tako da je unikatna, holistična in prilagojena določeni koži. Z neomejeno paleto učinkovin ter aktivnih učinkovin se lahko popolnoma približajo vsakemu stanju ter oblikujejo kremo, narejeno po meri.

Bio zeliščno



Ekološka kmetija Hiška zelišč izdeluje negovalno kozmetiko Sunna, v kateri so tudi učinkovita zeliščna mazila. Za težave s kožo, dobesedno od razpokanih pet do brazgotin na glavi, pomaga izboljšati stanje Bio zeliščno mazilo – ognjič in šentjanževka, medtem ko si pri težavah, povezanih z blagim prehladom, prsni koš in zgornji del hrbta namažemo z mazilom iz materine dušice. To pomaga, da laže izkašljujemo. Tudi izsušeno nosno sluznico si mažemo z njim. Mazilo z izbranimi hladno stiskanimi olji in izvlečkom prave lakote pa bo negovalo suho in grobo kožo. Kot nalašč za hladne zimske mesece.

Naravno ravnovesje



Narava je najboljša dobaviteljica surovin in pri slovenski blagovni znamki Hanael se tega zavedajo, zato za svoje izdelke skrbno izbirajo le visokokakovostne, ker samo te lahko pomagajo koži ustvarjati naravno ravnovesje. Kolikor se da, so izdelki iz kontrolirane ekološke pridelave. Ne izdelujejo jih v zalogo, ampak so vedno sveže pripravljeni, tako ni potrebe po uporabi škodljivih dodatkov. Prav vsakega izdelajo šele, ko prejmejo posamezno naročilo.

Za otroke in starše



4 kids and us je povsem sveža slovenska znamka naravne kozmetike, za katero stoji podjetje Rainer Kozmetika, ki ga krmarita starša četverice otrok. Vsi imajo izjemno občutljivo kožo, zato sta zanje, na pobudo pediatrinje, v domači kuhinji pripravljala številna mazila, olja in mila. Bilo je veliko eksperimentiranja in improviziranja, odziv otrok na koncu pa izjemen. Vzporedno sta spoznala, da se s podobnimi težavami ubadajo tudi druge družine, zato sta se odločila, da družinsko kozmetiko ponudita še drugim. Najboljša je, ker je nastajala z mislijo na lastne otroke in njihovo zdravje. Če k temu dodamo, da podjetje vodijo temeljni zakoni delovanja čebeljih družin: spoštovanje, odgovornost in pripadnost, pa sploh ni dvoma. Neoporečni naravni izdelki za nego kože so narejeni iz čebeljih pridelkov kranjske sivke iz lokalne pridelave in zelišč, pridelanih tradicionalno. Mila, olja in mazila so pisana na kožo tako otrokom kot odraslim.