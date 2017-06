Modno v poletje

To poletje pri obutvi nedvomno kraljujejo platforme. Čim više in čim svetlejše so (najbolje pa kar bele!), tem bolje je. Njihova prednost je neskončno udobje, zanimiv pa je tudi element mešanja športnih platform z elegantnejšim zgornjim delom. To poletje si lahko zagotovite dodatne centimetre brez bolečih nog!

