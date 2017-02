Modni radar: Tjaša Kokalj Jerala

Tjaša Kokalj Jerala si je prislužila velik plus! Foto: Sašo Radej

Moda je poligon za igranje in dolgonoga Tjaša je ena redkih, ki si upa prebuditi modnega otroka v sebi. Najprej je treba pohvaliti izbiro barv, ki narišejo sonček, četudi je zunaj siva megla. Srčki na ruti simbolizirajo obdobje zaljubljencev, nežno roza hlače z visokim pasom in krajšimi hlačnicami pa kričijo po zadnjih modnih smernicah. Tudi ovratnica je hit letošnje zime, in če bi se naokoli sprehajalo več Tjaš, bi nam bilo kljub nizkim temperaturam toplo pri srcu.

V modni radar sta se ujeli tudi Anamarija Avbelj in Nives Orešnik. Kakšni oceni sta dobili? Preverite v reviji Suzy.