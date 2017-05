Modni radar: Tanja Kocman

Vsaj tako smešne, kot so njene šale, je tale večerna toaleta. Od vratu navzgor je za čisto desetko, vse, kar je nižje, pa je 'boh pomagi'. Črna zavesa, ki se kot raztegnjen žvečilni vleče iz zadnjice, ustvarja karnevalski pridih, s temi nizkocenovnimi rdečimi čeveljci pa zagotovo ne bi prišla v Kansas kot Doroteja iz Oza, ampak kvečjemu do Dravskega polja. Svetlikajoče se najlonke hudomušno spominjajo na domače mesnine, ki žal nič kaj spodbudno ne laskajo ženstveni čipki. Za pogum si zasluži plus, za videno pa en majhen minus.

V modni radar sta se ujeli tudi Salome in fanta zasedbe BQL. Kakšni ocene so dobili? Preverite v reviji Suzy.

