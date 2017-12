Modni radar: Nika Ambrožič Urbas

Bil bi greh, če bi se modna poznavalka tako eminentnega kova znašla na črni listi radarja. Zato si lahko oddahnemo in v duhu predbožičnega časa pod drobnogled vzamemo to rdečo navihanko. Čipka že od nekdaj simbolizira poželenje, če je v ognjeni barvi, še toliko bolj.



Z dodatkom zlatega in kožnega odtenka pa se vse skupaj odmakne od provokativne telesnosti. Podivjani kodri v slogu zapeljive Marilynke ne ustvarjajo le volumna, ampak glamurozno dinamiko, črni lak na nohtih vseh desetih prstkov pa pridih panka. Kratko, jedrnato, Nika in pika.



V modni radar sta se ujela še Tomaž Kavčič in Ula Šemole. Kakšno oceno sta dobila? Preverite v reviji Suzy.

