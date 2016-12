Modni radar: Marjetka in Ana

Kot bunkici na novoletni smrečici sta tile dve brhki žirantki. Zaslužita si pohvalo, da sta se tako zlili s podobo, pod katero se je podpisalo kar nekaj ustvarjalcev. Prva v vrsti je stilistka Metka Albreht, ki je pričarala praznično vzdušje. Marjetkini ognjeni lasje še bolj zažarijo na metalno srebrnem lesku, Anina ramena pa so ravno dovolj nagajiva in elegantna hkrati, njena zapeljiva narava pa pride najbolj do izraza, ko stopita izza žirantskega pulta in pokažeta noge. Edina kritika leti na Marjetkino črtalo okoli oči, s katerim je maskerka ubila njihovo nežno modrino.

Kako sta ocenjeni Urška Majdič in LaToya, preberite v novi številki Suzy.