Modni radar: Lana Mahnič Jekoš in »sama žalost«

Lana Mahnič Jekoš:



Zakaaaaaaaj, Lana, zakaaaaaaj?! Mlada, lepa, noseča, zavita pa v eno samo žalost. Črnino bi bilo treba prepovedati ženskam, ki pričakujejo otroka! Čemu pravijo, da so v veselem pričakovanju, če so videti kot kup nesreče?! Za še večjo grozo pa je nekdanja misica poskrbela z belim nedrčkom, ki je ob fotografski bliskavici veselo pokukal na plan. Celoten videz je želela svetlolaska popestriti s krokodiljo torbico, ki v tej zgodbi res nima česa iskati. Na koncu ne moremo spregledati 'ofucanih' najlonk, ki so videti, kot da bi imele vitiligo.

