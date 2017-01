Modni radar: Katarina Kresal, poezija za modne sladokusce

Dolgo je nismo videli, potem pa nas osupne s tole podobo. Poezija za modne sladokusce, čeprav bi si to opravo redko katera lahko privoščila brez sponzorja. Ona si pač lahko, zato ne bomo gledali na ceno, saj ta nikoli ne upravičuje dobrega videza. Zanj je zadolžen predvsem okus, ki ga je pri Kresalovi v izobilju. Že samo pogled na čevlje nas dela rahlo zavistne, saj bi si jih marsikatera rada obula. Na poti do vrha ne moremo mimo svetlikajočega se krila, lesketajočega se sakoja in popolnega ličenja. Ni dvoma, to je eden izmed najboljših videzov leta 2016!

