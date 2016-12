Modni radar: Daša Podržaj v škornjih Obutega mačka

Le kako izbrati besede, da ne bi užalili osebe, ki se je takole 'nacandrala'?! V bistvu bi se morala ona opravičiti nam, da jo moramo gledati tako neokusno in pri tem paziti na izrazoslovje. Najbolj nas razžalosti, kadar ujamemo v cenene cape odete lepotice, ki bi morale s svojimi atributi osupniti naše oko.

Jopica, mufasta torbica, mini oblekica s prosojnim zgornjim delom in škornji od Obutega mačka so vsak iz svojega filma, skupaj pa soustvarjajo novi del modne grozljivke. Povrhu pa še to patetično poziranje z glavo postrani, ki pritiče razvajenim smrkljam, in ne mladim mamicam.

