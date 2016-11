Modni radar: Anela Šabanagič

Anela Šabanagič

Ne gre za to, da smo tokrat radodarni, a zvezdnice so se potrudile. Anela je eden redkih aktivnih modelov, ki zna obuti visoke škornje in pri tem ohraniti dostojanstvo. Ljubljanske starlete bi bile v njih videti ceneno, kot delavke na cesti, ona pa naravnost blesti in spominja na seksi mačko. Zebrasti plašč kriči po pozornosti modnih navdušenk, volnena obleka pa greje ledvičke in naš pogled. Naš skener ni izpustil niti igre ovratnikov, ki se iz srajce prezrcali na plašč kot prava stilska simfonija.

