Modni radar: Ajda Smrekar

Križana gora, kaj pa je to? Ne še ena, ki se je prijavila na Emo in bi rada presenetila z že prežvečenim videzom prikrite nedolžnosti?! Lepa Ajda je v tej darilni vrečki vse prej kot prikupna. Bolj spominja na nuno, ki si je pozabila zlikati obleko, potem ko se je v zakristiji mečkala z gospodom župnikom. Ta orjaška kapuca je povsem odveč, pretirano široke hlače pa jo naredijo pravo siroto, izgubljeno v svetlikajočem se materialu. Najsvetlejša točka je srajca, ki pa žal ne popravi celotnega vtisa.

