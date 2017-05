Modni izdelek dneva: ura

Ure že dolgo niso le ure. So tudi nepogrešljiv modni dodatek, ki popestri in zaključi videz vsake oprave. Če boste imeli takšno, ki je še lepa in modna povrhu, pa se gotovo ne boste več ločili od nje. Takšna, ki ima jeklen pašček, je klasična, ki pravzprav nikoli ne gre iz mode.