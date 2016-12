Modni izdelek dneva: pulover

Pulover Max & Co, 149 evrov. Foto: Arhiv proizvajalca

Mraz in sonce sta prava kombinacija za uživanje v modnih zimskih kosih, ki kljub svojim volumnov iz nas izvabijo nekaj čudovitega in pravljičnega. Sploh volneni puloverji so kot nalašč za zimske vile, ki sijejo v vsej svoji lepoti.