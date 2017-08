Modni izdelek dneva: čevlji

Počasi se poslavljamo od odprtih sandal in se spogledujemo s tistimi obuvali, ki nam bodo zjutraj grela stopala. A k sreči je še vedno tu nežna barva, sploh modra nas bo spomnila na dni, ko smo uživali ob morju.



Čevlji so del kolekcije Star, ki si jo je v sodelovanju z znamko Deichmann zamislila priznana britanska pevka Ellie Goulding in tako nadaljuje sodelovanje tudi jeseni. S kolekcijo Star collection ponovno narekuje modne smernice, s katerimi vsakemu videzu doda nekaj drznega.