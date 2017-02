Mlada Nika Gomezel blestela v New Yorku

Komaj 17-letna Nika Gomezel je zablestela na letošnjem tednu mode v New Yorku. Čez lužo se je odpravila povsem nepričakovano, le nekaj dni pred začetkom najpomembnejšega modnega dogodka na svetu, in takoj prepričala zveneča imena iz te industrije. V predstavite svoje kolekcije jo je namreč vključil slavni dvojec, ki ustvarja kreacije pod imenom Badgley Mischka. Kreatorja slovita po tem, da njune večerne toalete nosijo hollywoodske zvezde in priljubljene pevke na rdečih preprogah, Nika pa je navdušena nad prvim obiskom mesta, ki nikoli ne spi. »Še vedno imam občutek, da sanjam, saj se stvari odvijajo zelo hitro. Obožujem delo modela, saj je zelo pestro in zahteva veliko več kot le dober videz in ustrezne mere. Za prvič sem več kot zadovoljna, zavedam pa se, da je pot do vrha zelo strma in nepredvidljiva,« nam je po reviji povedala Nika.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«