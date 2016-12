Mini modna ikona: njegov plašček so razgrabili

Če ste se morda tudi vi spraševali, zakaj je prikupni princ George tudi pozimi v kratkih hlačkah, smo vam že odgovorili , v nekaj dneh po tem pa se je razvedelo, da njegov plašček pritegnil toliko podrobnosti, da so ga dobesedno razgrabili.

Mali princ je pri božični maši nosil plašč španske znamke Pepa & Co., po tistem, ko so njegove fotografije zakrožile po spletu, pa so ga razprodali v pičlih nekaj urah.

Gre za sivi volneni plašč, ki ga je na spletnih straneh te modne hiše mogoče dobiti za 120 funtov oziroma približno 140 evrov. Ima gladko podlogo in žametne detajle na gumbih, ovratnik, stranske žepe ter dvojno zapenjanje. Španska modna hiša je sicer specializirana prav za oblačila in obutev otrok do 12. leta starosti.