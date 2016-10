Metka Albreht: Končno imam dolge noge

Čevlji



»Čevlje z visoko peto, klasične elegantne salonarje, pustim za posebne priložnosti doma. Dokupim kakšne, ki so žametni, z odebeljenim podplatom, pravzaprav so sandali, in vsak dan znova zbiram pogum, da jih obujem s kratkimi nogavičkami. Da se pa zaradi kilometrov, ki jih peš čez dan prehodim, ne odpovem čevljem, ki imajo višjo peto, posežem po gležnjarjih z odebeljeno peto in narezanim podplatom. Z usnjenimi mokasini pa imam še lahkotnejši korak in videz hitro deluje bolj elegantno, urejeno.«



Čiste linije, minimalistični kroji



»Obožujem bluze. Mehko padajoče, ženstvene. Letošnjo jesen z volani, lahko so potiskane ali enobarvne v kombinaciji z usnjenimi hlačami ali meni najljubšimi kavbojkami, lahko tudi hlačami iz blaga, ki imajo to sezono povišan pas in hlačnice rahlo na zvonec. Vsakič ko se pogledam v ogledalo, si rečem: Končno imam dolge noge. So pa tukaj še škornji. Tisti čez kolena. Nosimo jih lahko s hlačami ali krili. Zgornji del ovijemo v pleteno jopico ali do vratu zapeto bluzico. Za mrzle dni damo čez še mehek pulover v odtenku bele, črne, roza ali sive. Da vse skupaj izpade še bolj šik, ima lahko puloverček globlji v-izrez, da izpod njega pokuka srajčka. Linije so čiste, kroji minimalistični. Sama pri sebi rada poenostavim. Spet prevlada udobje. Bluzico zamenjam za belo majico, ozko krilo za rahel a-kroj, čez si poveznem pleteno jopico in preprost plašč v slogu sedemdesetih. Kljub vsej preprostosti dajo piko na i visoki škornji, velik pleten šal ali krznen ovratnik, ki si ga ovijem čez plašč okoli vratu, in dobra torba. Ponavadi kar dve. Manjša, ki visi čez ramo s stvarmi, ki jih večkrat na dan potrebujem, in večja, v kateri imam 'nujno' kramo, brez katere preprosto ne morem!«



Huda torba



»Letos sem že bogatejša za novo malo torbo, torbico Marjete Grošelj. Ima stroge linije, temnejše zemeljske tone in veliko kovinsko zaponko. Huda je. Hudaaaaa.«