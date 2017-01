Melania v novo leto z obleko, ki stane tri tisočake

Tik po ameriških volitvah je nekaj svetovno znanih oblikovalcev izjavilo, da ne želi sodelovati z Melanio Trump, a skrbi, da ne bi bila prefinjena in elegantna, so odveč. Na nedavnem novoletnem praznovanju so bile vse oči uprte vanjo, saj je ob soprogu Donaldu blestela v črni obleki Dolce & Gabbana.

Gre za krasno črno obleko, dolžina katere se konča tik pod koleni, razporek je spredaj, na naramnicah pa so pentlje, okrašene s belimi, zelenimi in rožnatimi kamni. Obleka, ki je na voljo v spletni trgovini Neiman Marcus, stane 3008,63 evra.

Tokrat ni bilo prvič, da je Melania nosila obleko znamke Dolce & Gabbana. Obleko priznane modne hiše je imela tudi novembra, ko je prvič obiskala Belo hišo. Drage kreacije je nosila tudi mnogokrat prej, kar pa glede na to, da je žena multimilijonarja, ni nič nenavadnega.