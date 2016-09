Majhno prizorišče z  veliko ustvarjalnosti

Iz velikega šotora na Trgu Republike, kjer je Ljubljanski teden mode (LJFW) potekal aprila, se je jesenska različica preselila v bistveno manjšo dvorano hotela Slon. Veliko manj je bilo tudi sodelujočih oblikovalcev, aprila se je na tednu mode namreč predstavilo 23 oblikovalcev oziroma znamk, tokrat pa smo v dveh dneh videli deset revij. Kar še enkrat dokazuje, da bi se tedna mode, ki ju imamo v prestolnici, morala združiti. Oktobra bo namreč v Cankarjevem domu potekal Mercedes Benz Fashion Week. A kot so organizatorji obeh projektov povedali za Delo, nobenemu združitev še ni v interesu. Ozadji prireditev sta različni, kar pa v javnosti vseeno ni prepoznano in vzbuja zmešnjavo.



S piste naravnost v trgovino



Konec pa je spraševanja, kdaj se bodo videni kosi pojavili v trgovini. Kot se odloča vedno več tujih oblikovalcev, so tudi na LJFW imeli možnost izbire, katero sezono bodo predstavili. Torej smo lahko na revijah videli jesenske kose, ki so že na voljo v butikih oblikovalcev in trgovinah. Nekateri kosi, na primer oblikovalke Maje Ferme, so tudi že prodani. »Sama sem do zdaj vedno delala kolekcije, ki so bile narejene za aktualno sezono, saj zelo dobro poznam slovenski trg in vem, da pri nas tedni mode ne delujejo tako kot v tujini. Tam se jih udeležujejo nakupovalci, ki kupijo vso kolekcijo za naslednjo sezono, za trgovine. Pri nas tega ni, mi delamo stvari za končnega kupca. In glede na to, koliko časa sem že na trgu, delam več kot 15 let, imam določen krog strank. Zato je veliko stvari, ki ste jih videli na pisti, že vnaprej prodanih. Zato se na vsakem tednu mode osredotočam na to, da predstavim aktualne kose,« o konceptu see now – buy now (oglej si zdaj – kupi zdaj) revij povedala oblikovalka Maja Ferme.



Toplo nam bo



In kaj nam slovenski oblikovalci narekujejo to jesen? V ospredju so tople, zemeljske barve, od prijetne oranžne, ki jo je v etnokombinacije vključila mlada oblikovalka Tina Gorkič, rjave in bordo, ki ju uporablja Miro Mišljen, in temno zelene, ki se sveti v plišu Maje Ferme. Poživljajoče, a še vedno umirjeno delujejo vzorci Sanije Reje Aske, Nataša Hrupič pa je predstavila krojaško izjemno izdelano kolekcijo. »Kolekcijo zaznamujejo izčiščene oblike, ki so premišljeno sestavljene iz linij, in jasna vizualizacija – forma telesa na oblačilu. Vrhnja oblačila nadaljujejo linijsko interpretacijo telesnosti. Oblačila so narejena tako, da je vsaka zareza načrtovano postavljena na mestu, ki ne posega v osnovno obliko silhuete in ohranja telesnost,« o kolekciji pove Hrupičeva.