Kenzo: Impresivni modni poklon

Iz prve roke, še preden so z njo manekenke prišelestele na modno pisto, smo si jo imeli priložnost ogledati in jo pretipati. Podjetje Magistrat International, ki v Sloveniji, v Galeriji Emporium v Ljubljani, že več kot desetletje skrbi, da nam po kose te priljubljene blagovne znamke ni treba hoditi čez mejo, nam je namreč omogočilo ekskluzivno priložnost »modne predhodnice«. Obiskali smo Kenzov Showroom v meščanski stavbi na Rue Vivienne s hišno številko 18 v Parizu in na vrhu zavitih marmornatih stopnic je za dvokrilnimi vrati zasijal edinstven modni svet. Že v prihodnjo pomlad odet. Bleščečo pomlad!

Kenzova modna oblikovalca Humberto Leon and Carol Lim sta se z »ready-to-wear« kolekcijo za prihodnjo pomlad in poletje nekako vrnila v leto 1977 in poklonila začetkom te – v resnici japonske – blagovne znamke ter njenemu ustanovitelju Takadi Kenzu. Malone arhitekturna modna pista, obdana z gotskimi reliefi, kamnitimi stebri in golimi »živimi kipi«, ne bi mogla bolje zaobjeti vibracij novih kosov oblačil in dodatkov, ki impresivno plešejo v nekoliko ostrejšem taktu in poudarjajo silhueto. Izstopajo spiralne sandale z visokimi petami, »oversized« ramena, visoki ozki pasovi, vojaški dežni plašči, predelani v drzne obleke, bleščeči materiali, izvirni vzorci in še in še... Bilo je kot pred skoraj 40 leti in zagotovo se je v tem času precej stvari spremenilo, a originalni Kenzov duh je še vedno zelo živ.